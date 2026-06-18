بعد صعود دام بضعة أيام.. الدولار يتراجع إلا أنه ثابت فوق 155 ألفاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، تراجعاً في أسواق بغداد، وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 155,100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الأربعاء 156,000 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ، حيث بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 155,150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,000 دينار.