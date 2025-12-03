بعد صعود استمر لأيام .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد الصعود الذي استمر لأيام معدودة من أواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ولغاية مطلع شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم امس الثلاثاء 142900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار.