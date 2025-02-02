بعد صعود استمر لأيام .. الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد ارتفع استمر لبضعة أيام من نهاية شهر كانون الثاني/يناير حتى الأول من شباط/فبراير الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا إذ بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.