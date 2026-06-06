بعد صعودها لسنوات.. العراق يسجل تراجعاً حاداً في الاستيرادات خلال 2025

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات التجارة الدولية الخاصة بقيم الاستيراد لعام 2025، تراجعاً ملحوظاً في قيمة واردات العراق مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، بعد أن كان من بين الدول الأعلى استيراداً ضمن القائمة.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بلغت قيمة الاستيرادات العراقية خلال عام 2025 نحو 51.1 مليار دولار، منخفضةً من 87.4 مليار دولار في عام 2024، وبفارق تجاوز 36 مليار دولار، ما يمثل أحد أكبر التراجعات المسجلة مقارنة بالسنوات السابقة.والذي يعزوه مراقبون إلى تشديد إجراءات الامتثال المالي عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي وتراجع أسعار النفط.

وكان العراق قد سجل نمواً متصاعداً في قيمة الاستيرادات خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت من 60.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 76.1 مليار دولار في 2022، ثم 85 مليار دولار في 2023، قبل أن تبلغ ذروتها عند 87.4 مليار دولار خلال 2024.

وفي ترتيب الدول المستوردة لعام 2025، جاء العراق خلف دول عدة بينها كولومبيا وأوكرانيا وبنغلاديش وباكستان وكازاخستان، فيما تفوق على دول أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان وقطر.

وتستند البيانات إلى حسابات مركز التجارة الدولية بالاعتماد على إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة (COMTRADE) وبيانات مركز التجارة الدولية.