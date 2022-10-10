بعد صرف 80 مليار دولار.. صيانة في الجوار تقطع الكهرباء 5 أيام عن العراق 

شفق نيوز/ رغم اعتدال الطقس، إلا أن أزمة قطاع الكهرباء في العراق مستمرة لغياب الغاز الإيراني من جديد، بسبب أعمال صيانة داخل الأراضي الإيرانية، فيما كشف خبير اقتصادي عن المبالغ المصروفة على المنظومة الوطنية للكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها أمس الأحد، أن أعمال الصيانة لأنابيب الغاز داخل الأراضي الإيرانية والتي تنقل الغاز إلى المنطقة الوسطى، تؤدي لفقدان ما يصل إلى 2500 ميغاواط من الكهرباء في العراق.

كما أشار بيان الوزارة إلى أن نقص كميات الغاز الإيراني سيؤثّر بنسبة يسيرة في ساعات إمدادات المواطنين بالكهرباء في العاصمة بغداد والمناطق الوسطى، خلال المدة من 10 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أكثر من 80 مليار دولار صرفت دون حلول !!

يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لوكالة شفق نيوز، إن " ما تم صرفه من مبالغ على المنظومة الكهربائية تجاوزت 80 مليار دولار"، مضيفاً "كل هذه المبالغ المصروفة وما زال اعتمادنا على دول الجوار في تزويدنا بالوقود والطاقة".

واوضح ان "إيقاف الفساد في المنظومة الوطنية وحل المشكلة بشكل علمي ومتابعة جدية من قبل اجهزة نظيفة ومنع تدخل السياسيين بهذه العملية هو أساس حل هذه المشكلة".

وتتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في العراق، على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن وصول إنتاجها لاعلى مستوى له في عمر المنظومة الوطنية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت قبل يومين، اطفاء الكهرباء عن بغداد 6 ساعات بسبب "ثقب" بأنبوب الغاز الإيراني.