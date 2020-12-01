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بعد أشهر من البيع الكثيف بسبب كورونا.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T08:21:57+0000
بعد أشهر من البيع الكثيف بسبب كورونا.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1794.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات يوم الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو تموز.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لكوفيد-19 فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

لكن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 1.1 مليون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما تدرس كاليفورنيا قيودا جديدة مثل إصدار أوامر بالبقاء في المنازل مما يضفي قتامة على التوقعات الاقتصادية.

ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا؛ تحوطا في مواجهة التضخم الناتج على الأرجح عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 22.85 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 981.37 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2387.70 دولار.

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