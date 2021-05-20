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بعد شهرين على تثبيته.. سعر صرف الدولار لن يعود لسابقه قبل 2025

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-20T19:50:48+0000
بعد شهرين على تثبيته.. سعر صرف الدولار لن يعود لسابقه قبل 2025

شفق نيوز / أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الخميس، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ثابت لا يتغير إلا بحلول عام 2025.

وكان من المفترض، أن يكون "تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لعام واحد فقط"، وفقا لعضو اللجنة ندى شاكر جودت، إلا أن "أتفاق القوى السياسية والحكومة كان عكس ذلك".

وبحسب الاتفاق فإن "سعر صرف الدولار يبقى ثابتا لغاية عام 2025"، بحسب ما تحدثت جودت لوكالة شفق نيوز، مشيرة إلى أن "رفع سعر الدولار تسبب برفع أسعار المواد الغذائية والمواد الاحتياطية والانشائية بنسبة  25% عن قيمتها الحقيقية".

وتابعت جودت "لولا موافقة رؤساء الكتل السياسية لما تجرأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وصوت مجلس النواب العراق في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 دينار لكل دولار.

ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينار لكل دولار.

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