بعد شكاوى الأهالي.. مجلس نينوى يلوّح بلجنة تحقيق بشأن مشروع متلكئ

شفق نيوز- نينوى

لوّح مجلس محافظة نينوى، يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشروع خدمي متلكئ أصبح عبئاً على المواطنين، مؤكداً أن الجهد الخدمي في المحافظة لم ينفذ أي مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية.

وقالت عضو المجلس ليال البياتي، لوكالة شفق نيوز إن "الجهد الخدمي في المحافظة لم ينفذ أي مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية، وأن ما قدمه من خدمات كان يفوق طاقته التشغيلية"، مبينة أن "غياب المتابعة الجدية للمشاريع المتلكئة تسبب بإرباك واضح في عدد من الأحياء".

وأضافت أن "مشروعاً خدمياً متلكئاً في منطقتي التعليم والكهرباء أصبح عبئاً على المواطنين أكثر مما هو إنجاز، بعد أن باشرت الجهة المنفذة بوضع الأكتاف وبعض الأعمال الجزئية وتركت بقية المشروع دون إكمال، ما أدى إلى تضرر الأهالي وعرقلة الحركة اليومية داخل الأزقة والشوارع".

ولفتت إلى "مناشدات عديدة وردت من سكان تلك المناطق بسبب استمرار التخسفات وضعف تنفيذ فقرات المشروع، مؤكدة أن "المجلس سيفتح لجنة تحقيقية خاصة للوقوف على أسباب التلكؤ ومحاسبة الجهات المقصرة".

وبينت البياتي أن "ما يجري لا يمكن اعتباره خدمة فعلية"، معتبرة أن "الأذى الواقع على المواطنين أصبح أكبر من حجم المنفعة المتحققة من المشروع المتعثر".