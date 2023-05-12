بعد 3 سنوات من التذبذب.. ديالى تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح

شفق نيوز/ أكدت مديرية زراعة ديالى، يوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للموسم الحالي رغم تقليص الخطة الشتوية.

وقال مدير الدائرة اياد ذياب الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن إنتاج القمح للموسم الحالي سيتجاوز 230 ألف طن رغم تقليص الخطة الشتوية وتذبذبها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة بسبب أزمة المياه.

واكد الجبوري سير عملية الحصاد بنجاح كبير دون أي عراقيل أو مشاكل، مشيرا إلى بدء تسليم مستحقات المزارعين دون أي تأخير من قبل وزارة التجارة وفق جدول وآلية منظمة.

واقرت ديالى خطتها الشتوية ب260 الف دونم للموسم الشتوية وفقا للموقف المائي وخطط التنسيق بين الزراعة والموارد المائية.