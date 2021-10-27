بعد سنوات عجاف.. الحياة تدب مجدداً في أحد أبرز معامل الاسمنت العراقي

شفق نيوز / أعلنت غرفة صناعة المثنى، يوم الأربعاء، عودة الحياة لـ(معمل اسمنت المثنى) الحكومي، مرة أخرى وبدء مرحلة الإنتاج، وذلك بعد سنوات من التوقف وفشل فرص استثماره.

وقال رئيس الغرفة فالح الهتيمي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعمل عاد إلى العمل بعد قرار من وزارة الصناعة بتوفير مادة (الكلنكر) لصناعة الاسمنت".

ومن المؤمل أن تصل الطاقة الانتاجية للمعمل بعد عودته مجدداً إلى 30 ألف طن يوميا كمرحلة أولى فيما سيتم رفع الانتاج بعد إكمال عمليات التأهيل.

وأعلن معمل اسمنت المثنى، الأسبوع الماضي، عن طرح انتاجه للأسواق من مادة (الاسمنت المقاوم) ذو الجودة العالية والمطابقة للمواصفات القياسية العراقية، كما ودعا دوائر الدولة والوكلاء والمتعهدين وأصحاب معامل الكونكريت كافة، للقطع والتجهيز من المعمل.