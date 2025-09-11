بعد سلسلة من الصعود .. الدولار يتراجع في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار امس الاربعاء 143600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.