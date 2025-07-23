بعد سلسلة من الخسائر .. الدولار ينتعش قليلاً في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان إلا أنه لا تزال هذه العملة الاجنبية تراوح قرب ادنى مستوى لها طيلة الأسابيع الماضية في الأسواق المحلية للبلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 139000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار.