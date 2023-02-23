بعد سلسلة من الخسائر.. ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام روسيا خفض إنتاجها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، متوقفة بشكل مؤقت من سلسلة خسائر استمرت ستة أيام مع اعتزام روسيا بخفض إنتاجها مما يؤدي الى قلة العرض، الا ان مخاوف من زيادة البنوك المركزية في أسعار الفائدة قد تضغط على النمو الاقتصادي وتحد من الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 80.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، إلى 74.33 دولارا للبرميل.

وتعتزم روسيا خفض صادرات الخام من الموانئ الغربية بنسبة 25% في شهر مارس آذار 2023، مقارنة بحجم صادرات فبراير/شباط الجاري في محاولة لدعم أسعار خام الأورال، التي هبطت خلال الأسابيع الأخيرة، مما سيقلل العرض مع ارتفاع الطلب الصيني للنفط.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تظل عاملاً رئيسياً في تشكيل السياسة النقدية وتضمن استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة عليها، مما حد من مكاسب أسعار النفط.

كما أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء مما حد أيضاً من ارتفاع النفط بشكل كبير.