بعد سلسلة من التراجع .. الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً في بغداد ويستقر بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد بشكل طفيف ، يوم السبت، واستقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقرارا فقد بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146600 ديناراً مقابل 100 دولار.