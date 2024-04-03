بعد سلسلة من الانخفاضات .. اسعار الدولار ترتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي، يوم الاربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أمس الثلاثاء 147150 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 147550 دينارا مقابل 100 دولار.