بعد سداد الديون.. إطلاق خدمات الجيل الرابع في العراق

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، يوم الاثنين، عن اطلاق خدمات الجيل الرابع في العراق من قبل شركة اسيا سيل بعد تسديد الاخيرة جميع ديونها.

وقالت الهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "شركة آسياسيل سددت ديونها ووقعت ملحق عقد التجديد واطلقت خدمات الجيل الرابع"، مؤكدة أن "عمل الهيئة يسير وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية في آليات تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات".

وأكدت الهيئة "التزامها بالقوانين النافذة"، مثمنة "دور مجلس النواب والمؤسسات القضائية والحكومية الرقابي في دعم عملها لاداء دورها الفني والقانوني في آليات تنظيم الاتصالات وتوفير افضل الخدمات للمواطنين وتحقيق المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات".

ونوهت الهيئة الى "انها ملتزمة بحكم محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية وقرارات مجلس الأمناء الخاصة بعقد التجديد"، موضحة أنه "بعد استجابة شركة اسياسيل للقرارات الصادرة عن الهيئة وقيامها بتسديد جميع المبالغ والديون التي كانت بذمتها بتاريخ 31 كانون الثاني 2021، الى هيئة الاعلام والاتصالات والهيئة العامة للضرائب، فقد تم توقيع ملحق عقد التجديد واطلاق خدمة الجيل الرابع لتوفير الخدمات بسرعات عالية وسعات كبيرة تحقق طموح المواطن والمستثمر في توفير بيئة اتصالاتية ومعلوماتية عالية".

وأوضحت الهيئة أنها "تحتفظ بحقها القانوني عن قيام شركة اسيا سيل باطلاق التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع قبل استكمال جميع المتطلبات وتوقيع ملحق عقد جديد".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد وجهت في 28 كانون الثاني 2020، شركة آسيا سيل بتوقيف خدمة الجيل الرابع خلال 48 ساعة.

وعزت الهيئة بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، قرارها الى "عدم التزام الشركة بتوقيع ملحق العقد ودفع الالتزامات المترتبة عليها للهيئة وفقاً لقرارات السلطة القضائية".

وكانت شركة "زين العراق" للاتصالات، قد اعلنت في 27 كانون الثاني 2021، عن اطلاق خدمات الجيل الرابع 4G-LTE تجريبياً في جميع محافظات البلاد، مشيرة الى استيفائها كافة شروط الترخيص.