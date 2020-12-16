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بعد أسبوع.. إطفاء النيران في بئرين للنفط بكركوك

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-16T13:56:24+0000
بعد أسبوع.. إطفاء النيران في بئرين للنفط بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الأربعاء إطفاء النيران في بئرين للنفط بمحافظة كركوك بعد أسبوع من اشتعال النيران فيهما جراء هجومين بعبوتين ناسفتين.

وفي بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أشاد وزير النفط "بجهود العاملين في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات النفطية الوطنية بإطفاء البئرين النفطيتين 44، 33 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك بوقت قياسي غير مسبوق".

وأعتبر أن "هذا هو الرد المناسب على الارهاب الذي يستهدف الثروة الوطنية".

من جانبه، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان "الوزارة سخرت في وقت سابق جميع امكانتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة في الشركات النفطية ، من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيلهما .رغم تعقيدات وخطورة هذا النوع من الحوادث في الصناعة النفطية".

وكانت النيران قد اندلعت في البئرين بفعل تفجير عبوتين ناسفتين الأربعاء الماضي، حيث وجهت السلطات العراقية أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.

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