بعد أسبوع "صفري".. العراق يستأنف صادراته النفطية لأمريكا بـ71 ألف برميل يومياً

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن العراق استأنف تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بواقع 71 ألف برميل يومياً، بعد أن سجلت الواردات الأميركية من الخام العراقي صفراً في الأسبوع الذي سبقه، في حين سجلت السعودية صفر برميل يومياً.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاءت كندا في صدارة موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3.551 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ578 ألف برميل يومياً، ثم المكسيك بـ346 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بـ 218 ألف برميل يومياً، والإكوادور بـ174 ألف برميل يومياً.

كما بلغت الواردات من ليبيا 116 ألف برميل يومياً، ومن العراق 71 ألف برميل يومياً، والبرازيل 71 ألف برميل يومياً، فيما استوردت الولايات المتحدة 3 آلاف برميل يومياً من نيجيريا، بينما لم تستورد أي كميات من المملكة العربية السعودية.