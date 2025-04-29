بعد ساويرس.. "طلعت مصطفى" تستهدف 17 مليار دولار في مشروع ضخم بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع الحكومة العراقية، لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق بمبيعات متوقعة تبلغ 17 مليار دولار.

وأكدت المجموعة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المدينة الجديدة ستُقام على مساحة 14 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم نحو 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، مع تحقيق دخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار عند اكتمال المشروع".

واشارت إلى أنها "تتوقع الحصول على الأرض فور الانتهاء من المفاوضات بحلول نهاية العام".

وفي شهر شباط 2024 وقّع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا للتطوير العقاري"، عقداً لتطوير مشروع مدينة "على الوردي الجديدة" بمدينة النهروان شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، على مساحة 61 مليون متر مربع، وذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال سايروس وقتها، إن "المشروع عبارة عن مدينة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، وتضم 120 ألف وحدة سكنية لتلبية كل متطلبات السكن الحضاري ببغداد"، موضحا ان "المشروع يضم عدداً من الخدمات، أبرزها مباني جامعية ومجمعات طبية، فضلاً عن مناطق تجارية وترفيهية لتلبية احتياجات العملاء كافة".

واعلن السوداني في 30 يناير كانون الثاني الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قيمة التعاقدات المالية مع الشركات المصرية العاملة في تنفيذ المشاريع بالعراق وصلت الى أكثر من 600 مليار دينار.