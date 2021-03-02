بعد سامراء.. نفوق أكثر من 150 ألف دجاجة في مدينة أخرى بسبب فيروس فتاك

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري، في محافظة صلاح الدين، عن هلاك أكثر من 150 ألف دجاجة جراء انفلونزا الطيور في ناحية المعتصم جنوب شرق تكريت.

وقال مدير المستشفى الدكتور احسان خالد لوكالة شفق نيوز، إن انفلونزا الطيور ضرب عدة مزارع في ناحية المعتصم 22 كم جنوب شرق سامراء بسبب ضعف الإجراءات الوقائية وتداخل ملكية حقول الدجاج في سامراء والمعتصم.

وبين خالد ان الاصابات التي ظهرت في مزارع الدجاج في سامراء في كانون ثاني الماضي امتدت الى ناحية المعتصم التابعة لسامراء بسبب عائدية المزارع في سامراء والمعتصم لنفس الشركاء ما سبب انتقال فيروس الانفلونزا عبر الأعلاف والآليات المشتركة بين المزارع.

واكد خالد ان اجمالي خسائر المحافظة جراء انفلونزا الطيور في سامراء والمعتصم تجاوز 300 ألف دجاجة وان الوباء تحت السيطرة ولم تظهر او تسجل اي اصابات بانفلونزا الطيور في اي وحدة ادارية اخرى.

أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور. النوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (HPAI).