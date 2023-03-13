بعد ساعات من اقرار الموازنة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 154800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 156800 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ساعات قليلة من اقرار مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، بقيمة نحو 200 تريليون دينار، وهي الاكبر في تاريخ العراق.