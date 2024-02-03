بعد ساعات من استقالة إركان.. الليرة التركية تقترب من أسوأ أداء في تاريخها أمام الدولار الأميركي

شفق نيوز/ ذكرت وكالة بلومبرغ يوم السبت، ان الليرة التركية هبطت بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي لتصل الى 30.48 دولارا قبل تقليص الخسائر، وكانت في طريقها لتسجيل أضعف مستوى في تاريخها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم السبت، تعيين الخبير الاقتصادي السابق في أمازون، فاتح كراهان، حاكما جديدا للبنك المركزي، خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في البنك.

وتم تعيين "إركان" يونيو الماضي، بالإضافة إلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، لقيادة عملية إصلاح للسياسات الاقتصادية التركية لكسب رضا المستثمرين، وتضمنت العملية رفع أسعار الفائدة بقوة والسماح لتجارة العملات بحرية أكبر سعياً لجذب الاستثمار الأجنبي.

أوضح "شيمشك" أن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون خلل، وتشير ردود فعل المستثمرين الأولية إلى أنهم يتوقعون بطريقة كبيرة استمرار العمل بنفس السياسات، لكن مع حدوث بعض التقلبات.