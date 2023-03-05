بعد زيارة السوداني.. مصر تستهدف وصولاً كهربائياً إلى العراق

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن لاستيعاب قدرة تصل إلى ثلاثة غيغاوات، مع خطط لتوسيع "أطر التعاون المشترك" مع العراق.

وتبلغ القدرة الحالية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 550 ميغاوات.

وقال مدبولي: "لدينا ربط كهربائي مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاوات، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى اثنين أو ثلاثة غيغاوات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته للقاهرة، إن "خطا ثانيا للربط بين الأردن والعراق سيتيح وصول بعض الكهرباء المصرية إلى العراق، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من خط الربط الثاني في يونيو/حزيران".

ويعاني العراق، الذي أبرم اتفاقات للتزود بالكهرباء مع تركيا والسعودية ودول أخرى، من نقص في الكهرباء يزداد سوءا خلال أشهر الصيف الحارة.

ولدى مصر فائض من الطاقة، وتتطلع أيضا إلى زيادة الصادرات إلى دول منها السودان وليبيا.

رويترز