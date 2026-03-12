بعد أزمة هرمز.. الخزانة الأميركية تسمح بشراء النفط الروسي

شفق نيوز- واشنطن

قررت وزارة الخزانة الأميركية، فجر الجمعة، السماح بشراء النفط الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها: ترخيص للسماح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا اعتبارا من 12 آذار/ مارس.

وبحسب البيان، فإن التفويض "مؤقت" ويسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليا في عرض البحر.

ويأتي القرار بعد غلق إيران لمضيق هرمز، المسؤول عن تصدير النفط من دول المنطقة، منذ بدء الحرب الامريكية عليها، إلى جانب استهداف ناقلات نفط في المياه الإقليمية العراقية.

وقد تجاوزت أسعار النفط يوم الخميس، الـ100 دولار، في صعود لم يشهده القطاع النفطي منذ 4 سنوات مضت.

وقد عمدت بعض الدول الاوروبية، الى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها، مثل بريطانيا وفرنسا، حيث سحبتا ما مجموعه 28 مليون برميل نفط، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها اليابان والولايات المتحدة.