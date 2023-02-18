بعد روسيا.. العراق ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند في شهر

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية في صادراته النفطية الى الهند خلال شهر كانون الثاني الماضي بعد أن تخطته روسيا مرة أخرى في صادراتها النفطية إلى الهند .

وأظهرت البيانات الهندية أن "واردات الهند النفطية من روسيا ارتفعت تبلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يناير / كانون الثاني بزيادة 9.2 بالمئة عن ديسمبر / كانون الأول"، مبينة ان "النفط الروسي شكل الشهر الماضي نحو 27 بالمئة من خمسة ملايين برميل يوميا من الخام استوردتها الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم".

وأظهرت مصافي التكرير في الهند، التي نادرًا ما تستخدم في شراء النفط الروسي بسبب الخدمات اللوجستية الباهظة، كعميل رئيسي للنفط لروسيا، حيث اقتنص النفط الخام المخفض الذي تجنبه الدول الغربية منذ غزو أوكرانيا في فبراير / شباط الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن "واردات الهند من النفط العراقي ارتفعت في يناير / كانون الثاني إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 983 ألف برميل يوميا بزيادة 11 بالمئة عن ديسمبر / كانون الأول ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا".

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من أبريل / نيسان 2022 إلى يناير / كانون الثاني 2023، وهي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية للهند، استمر العراق في كونه أكبر مورد للنفط للهند، رغم تراجعه في الاشهر الاخيرة لصالح روسيا، بينما أصبحت روسيا ثاني أكبر مورد للنفط، لتحل محل السعودية التي تحتل الآن المركز الثالث.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مشتريات النفط الروسي أدى إلى انخفاض الواردات الهندية من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 48٪، وانخفضت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.