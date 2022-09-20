بعد رفع سعره .. النفط العراقية تحث سائقي السيارات على استخدام الغاز المسال

شفق نيوز/ حثت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، سائقي السيارات على استخدام الغاز المسال الذي وصفت استخدامه من "المشاريع الاستراتيجية".

يأتي ذلك بعد يومين من قرار للوزارة برفع سعر الغاز المجهز للسيارات الى 300 دينار بعد ان كان 200 دينار للتر الواحد، إضافة الى رفع أسعار نصب منظومة الغاز للسيارات بدءاً من الشهر المقبل.

واكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس خلال افتتاحه ورشة نموذجية لنصب منظومة الغاز السائل للمركبات بإنواعها في منطقة التاجي شمال بغداد، أن "مشروع الورشة يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة تعبئة وخدمات الغاز لمواكبة الزيادة المضطردة في اقبال المواطنين في بغداد والمحافظات على استخدام وقود الغاز السائل عوضاً عن البنزين والكاز ، لفوائده الاقتصادية والبيئية ، لان درجة الاوكتان للغاز السائل يبلغ (120) ، فيما درجة الاوكتان للبنزين السوبر (95)".

واشار يونس الى ان "التحول نحو استخدام الغاز السائل للمركبات يعد من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة ، ودعماً للاقتصاد الوطني ، ويحضى بدعم الحكومة والوزارة وقد صدرت مجموعة من القرارات والتعليمات التي تدعم مشاريع استخدام الغاز السائل للمركبات".

من جانبه قال مدير عام شركة تعبئة الغاز انمار علي حسين، إن "افتتاح هذه الورشة يأتي في إطار توسيع وتوفير خدمات نصب المنظومة للمركبات ، وان الشركة تعمل وفق محور يتعلق بزيادة عدد منافذ نصب هذه المنظومة للمركبات، اما المحور الآخر فهو يتعلق بتوفير ورش لخدمات الصيانة والتأهيل للمركبات. مع منفذ لتعبئة وتزويد المركبات بالغاز السائل".

واضاف حسين ان "مساحة هذه الورشة تبلغ (850) متر مربع ، وتضم اجهزة ومعدات متكاملة صممت لهذا الغرض ، فضلاً عن عن اجهزة ومعدات تأهيل وصيانة المركبات ومن مناشى عالمية رصينة".