بعد رفع السعودية أسعار الخام إلى آسيا.. الصين تسعى لشراء الخام العراقي الفوري

شفق نيوز/ انتعشت واردات الصين من النفط الخام في آذار، ولكن من غير المرجح أن تنمو أكثر من ذلك بكثير لفترة من الوقت - فإن الطلب على الوقود يتلاشى وسط عمليات الإغلاق بسبب كوفيد -19 وارتفاع الأسعار.

استوردت الصين التي تعد أكبر مستورد للخام في العالم 10.88 مليون برميل يوميًا في آذار، ارتفاعًا من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 9.51 مليون برميل يوميًا في شباط، لكنه لا يزال أقل بكثير من 11.54 مليون برميل يوميًا في كانون الثاني.

ويمكن أن تُعزى القفزة الشهر الماضي إلى حد كبير إلى زيادة الطلب من المصافي حيث تم رفع قيود التلوث بعد الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط، ومع زيادة الطلب على الوقود بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصين خفضت حصص التصدير في تخصيصها الأول لعام 2022، وخفضها بنسبة 56٪ إلى 13 مليون طن، كجزء من الجهود المبذولة لخفض التلوث وضمان الإمدادات المحلية.

ومن المرجح أن يكون قرار المملكة العربية السعودية برفع سعر البيع الرسمي (OSP) للشحنات التي يتم تحميلها في أيار إلى آسيا إلى علاوة قياسية مقارنة بالمؤشر الإقليمي عمان / دبي بمثابة عائق إضافي لواردات الصين، مما جعل بعض المصافي الصينية تطلب كميات أقل في أيار من السعودية، أكبر مورد للخام للصين، ستشجع عمليات البيع الرسمية السعودية القياسية لشهر ايار شركات التكرير في آسيا على أخذ أقل قدر ممكن من النفط السعودي والسعي لشراء بدائل في السوق الفورية.

قد تسعى المصافي الصينية للحصول على مزيد من خام الشرق الأوسط من البائعين الفوريين مثل العراق وسلطنة عمان ، لكن يمكنها أيضًا الشراء من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا لأن الفروق تجعل هذه الدرجات أكثر تنافسية.