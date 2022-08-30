بعد رفع الحظر.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان بعد رفع حظر التجوال الذي فرض أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت ظهر اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا بعد أن ارتفعت صباح هذا اليوم، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148150 ديناراً لكل 100 دولار.

ورفعت السلطات العراقية حظر التجول، بعد أن فرضته امس الاثنين، نتيجة الاحداث الامنية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات.