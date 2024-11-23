بعد رفع الحظر.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق الذهب في العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك بعد رفع حظر التجول الذي استمر لمدة يومين لإجراء عملية التعداد السكاني، بالإضافة إلى عطلة يوم أمس الجمعة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 569 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 565 ألف دينار.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي وصل إلى 529 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 525 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 570 ألف دينار و580 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألف دينار و540 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 663 ألف دينار، وعيار 22 بيع 607 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار، بينما سجل عيار 18 سعر بيع 497 ألف دينار.