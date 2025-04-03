بعد رسوم ترامب.. "وول ستريت" تهوي لمستويات قياسية

شفق نيوز/ تراجعت الأسهم الأميركية بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي الذي استمر لعقود.

وانخفض مؤشر داو جونز 2.6% وناسداك 4.2% وإس اند بي 3.3% عند الافتتاح.

وكان ترامب قد كشف، يوم الأربعاء، عن رسوم جمركية جديدة وصفها بـ"المتبادلة" بنسبة لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية عالمية.

كما أن الجدول الزمني لتطبيق هذه الرسوم يبدو ضيقًا، خاصة أن إدارة ترامب تعوّل على العائدات الجمركية لسد العجز الأميركي الكبير، بالإضافة إلى تمويل التخفيضات الضريبية وإجراءات إزالة القيود التنظيمية.

وفي ظل الانهيار الحاد في الأسواق، قد يمر مؤشر (ISM) للخدمات، دون أن يلفت الكثير من الانتباه، رغم قدرته على تقديم صورة أوضح حول وضع الاقتصاد الأميركي.

وعلى صعيد الأسهم، هوت أسهم نايكي بنسبة 11%، إذ يعاني قطاع الملابس الرياضية من الرسوم الجمركية التي تستهدف فيتنام وإندونيسيا والصين، وهي مراكز إنتاج رئيسية للصناعة.

ولم تسلم شركات التكنولوجيا الكبرى من موجة البيع الواسعة، حيث تراجع سهم "آبل" بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2020.

وتشمل قرارات ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات جميعها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على الدول التي يعتبرها "جهات سيئة" في التجارة، وفي الوقت ذاته، دخلت الرسوم الجمركية على السيارات، التي سبق الإعلان عنها، حيز التنفيذ، مما زاد اضطرابات المشهد التجاري.