بعد دقائق من افتتاحه.. الدولار يقفز إلى 154 ألف دينار

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعد دقائق من افتتاحه، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة 10.45 صباح اليوم 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار خلال افتتاحه صباح هذا اليوم 153450 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 153500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.