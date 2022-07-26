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بعد دعوة المقاطعة.. تجارة بغداد تتحدث عن توفر البدائل للمنتجات التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-26T09:58:34+0000
بعد دعوة المقاطعة.. تجارة بغداد تتحدث عن توفر البدائل للمنتجات التركية

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة بغداد، يوم الثلاثاء، ان العراق لديه بدائل بعد مطالباتنا بمقاطعة المنتجات التركية على اثر الاعتداء الأخير على مصيف في اقليم كوردستان.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق لديه حدود مشتركة مع الكثير من الدول الجارة والشقيقة"، مبينا ان "الشعب لا يجوع إذا انقطعت العلاقات الاقتصادية مع أي دولة لأنه هناك بدائل".

وتابع أن "هناك سوريا ولبنان والكويت وايران والسعودية والامارات ولديهم صناعة متطورة في مجالات كثيرة، وبأسعار جيدة لبعض الدول تنافس بها أسعار المنتجات التركية"، مستدركا ان "جودة بعض المنتجات التركية قد تكون أفضل في بعض السلع وليس جميعها".  

واشار الحمداني إلى أن "قطع العلاقة مع تركيا 100 بالمئة هو ايضا ليس بالقرار الصحيح لأنه يؤثر على التجار وليس على اقتصادنا الوطني باعتبار أن التجار العراقيين لديهم مصالح وايضا هم لديهم مصالح داخل العراق ويجب ان تحترم من قبل البلدين".

وبين الحمداني اننا "كغرفة تجارة دعونا لمقاطعة المنتجات التركية على اقل تقدير لحين اعادة النظر في احتلال بعض الاماكن في اقليم كوردستان وتقديم اعتذار للحكومة العراقية بشأن الحادث".

وكانت غرفة تجارة بغداد قد اعلنت يوم 23 تموز الحالي، مقاطعة البضائع التركية باعتباره واجب وطني مقدس ردا على اتهام العراق لتركيا بقصف منطقة سياحية في اقليم كوردستان قبل أيام وراح ضحيتها عدد من السياح وجرح آخرين.

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