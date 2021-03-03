بعد خسائر استمرت لأيام .. النفط يعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء ، مدعومة بآمال الطلب على التقدم المحرز في طرح اللقاحات الأمريكية، في حين أن عدم اليقين بشأن حجم المعروض الذي ستعيده أوبك + إلى السوق في اجتماعها يوم الخميس، وارتفاع المخزونات الامريكية حدت من ارتفاع كبير للأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا أو 0.45٪ إلى 59.95 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش ، لتتعافى من خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.46٪ إلى 62.99 دولاراً للبرميل ، ارتفاعا من أربعة أيام من الخسائر.

وقال محللون إن آمال انتعاش الطلب بفضل إطلاق اللقاح أبقت أسعار النفط مدعومة.

وقال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاح COVID-19 لكل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو ، بعد أن وافقت شركة Merck & Co على إجراء تطعيمات شركة Johnson & Johnson المنافسة.

في غضون ذلك ، ينصب اهتمام السوق على اجتماع الخميس المقبل من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك + ، وتتوقع السوق على نطاق واسع أن يخففوا تخفيضات الإنتاج ، التي كانت الأعمق على الإطلاق ، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا ، حيث أنهت السعودية ، زعيم منظمة أوبك ، خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا.

كما ان ارتفاع مخزونات الخام الامريكية حدت من ارتفاع كبير للاسعار بعد ان ، أفادت مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي .