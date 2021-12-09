بعد حظر البنك المركزي التعامل معه .. المصرف الأهلي العراقي ينأى بنفسه عن الشواقفة

شفق نيوز/ نفى المصرف الأهلي العراقي يوم الخميس علاقته بخالد الشواقفة والذي منعه البنك المركزي العراقي بالعمل في القطاع المركزي العراقي بصورة عامة .

وأوضح بيان صادر عن المصرف بأن ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من أنباء تتعلق بقرار البنك المركزي العراقي بمنع خالد الشواقفة من العمل في القطاع المصرفي والذي تم الاشارة اليه بشكل خاطئ في تلك المواقع على أنه المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، عار عن الصحة.

وأضاف البيان ان المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي هو أيمن عمران أبو دهيم، والذي تولى منصبه منذ العام 2018 وحتى الآن"، مشيرا إلى أن المصرف ممثلا بمديره المفوض أبودهيم لا علاقة له بما تم تداوله وأن اسم المصرف ورد عن طريق الخطأ من قبل تلك الوسائل الاعلامية.

ونوه المصرف في بيانه إلى أن "يحظى عبر التزامه الشديد بمعايير الشفافية والنزاهة بثقة الجهات الرقابية في العراق وعلى رأسها البنك المركزي العراقي، ويتمتع بسمعة مرموقة في السوق العراقي استطاع من خلالها توسيع قاعدة عملائه وكسب ثقتهم".

وتابع المصرف بأنه تمكن من أن يصبح البنك الأسرع نمواً لخدمات الأفراد في العراق بخدماته المتطورة والتي يقدمها المصرف من خلال فروعه الـ 19 المنتشرة في كافة المدن العراقية ويقوم بتقديم خدماته للأفراد والشركات من خلال منصته الرقمية المتطورة والمعتمدة على أحدث التقنيات.

كما اشار المصرف الى انه حصل مؤخرا على موافقة البنك المركزي العراقي والسعودي على فتح فرع للمصرف بالمملكة العربية السعودية وهذه الخطوة تأتي استكمالا لخطط التوسع التي ينتهجها المصرف. علما بأن المصرف الأهلي العراقي يعتبر ضمن مجموعة كابيتال بنك – الأردن والتي تعتبر من أهم المؤسسات المالية اقليميا.

وقرر البنك المركزي، حظر التعامل مع المدعو خالد احمد الشواقفة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي وكالة عماد حمد خلف واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه تقرر منع الشواقفة من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي نظراً لإرتكابه مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل البنك، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.