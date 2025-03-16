بعد إجراء ضخ تجريبي.. كركوك مستعدة لاستئناف تصدير النفط إلى جيهان التركي

شفق نيوز/ كشف مصادر في شركة نفط الشمال العراقية، يوم الأحد، عن استعداد كركوك لاستئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان التركي بمعدل أولي يصل إلى 100 ألف برميل في اليوم، مؤكدة إجراء ضخ "تجريبي" للتهيئة لذلك.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، شارك في اجتماعات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، وأكد أن شركة نفط الشمال مستعدة لعملية استئناف تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان وبطاقة أولية تصل إلى 100 الف برميل في اليوم الواحد".

وأشار المصدر إلى أن "عملية استئناف تدفق النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان مرهونة بموقف رسمي من قبل وزارة النفط الاتحادية وشركة نفط الشمال مستعدة لاستئناف الضخ خلال ساعات".

وتابع "شركة نفط الشمال أكملت إصلاح الأنبوب بعد تعرضه للتخريب من قبل تنظيم داعش، حيث شمل العمل إصلاح الأجزاء المتضررة بين كركوك وصلاح الدين ونينوى، وصولاً إلى الحدود العراقية التركية"، مبيناً أن "الشركة عملت على تبديل الأجزاء المتضررة وأكملت الإصلاحات بشكل كامل، ليكون الأنبوب جاهزاً لنقل أي كمية تحددها وزارة النفط الاتحادية".

وأوضح أن "الإنتاج الحالي لشركة نفط الشمال يصل إلى نحو 250 ألف برميل يومياً، يتم تخصيص 10 آلاف برميل منها للتصدير إلى الأردن، ونحو 100 ألف برميل للتصفية المحلية، بالإضافة إلى تجهيز بعض المصافي الأهلية في أربيل والسليمانية بكميات محددة من قبل وزارة النفط لإنتاج البنزين والمشتقات النفطية".

وأكد المصدر أن "الأنبوب العراقي التركي جاهزاً لنقل النفط من حقول كركوك قبل أكثر من عام، وقد أجرت شركة نفط الشمال اختبارات لضخ النفط على مرحلتين"، مبيناً أن "تنفيذ الضخ الأولي من حقول كركوك إلى مصافي بيجي تم بنجاح، في حين بدأت المرحلة الثانية من محطة الضخ والتجميع في بيجي مروراً بمنطقة عين جحش والشورى في محافظة نينوى، وصولاً إلى محطة الضخ النهائية في دهوك، حيث تم دفع النفط ومراقبة الأجزاء المختلفة من الأنبوب، مما أثبت جاهزيته بنسبة 100%".

وقال مصدر آخر في شركة نفط الشمال، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاستئناف مرتبطة بالمفاوضات بين وزارة النفط العراقية والجانب التركي، أما بالنسبة لشركة نفط الشمال فهي لديها القدرة على معاودة التصدير خلال ساعات إذا وصلها إشعار من بغداد بذلك، لكن مباحثات اليوم لم تحسم موضوع الاستئناف ولكنها قطعت شوطاً متقدماً في هذا الأمر".

من جانبه، أوضح المتخصص في الطاقة يوسف محمود، لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الضخ التجريبي تعتبر خطوة هامة لتقييم سلامة الأنبوب وجاهزية محطات الضخ لنقل النفط من كركوك إلى جيهان"، مؤكداً أن "المحطات تعرضت لتخريب متكرر من قبل تنظيم داعش، مما يجعل استكمال الإصلاحات أمراً بالغ الأهمية".

وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق لتصدير النفط من العراق إلى تركيا سيسهم في تسوية الأمور الفنية المتعلقة بالأنبوب، وأن كركوك قادرة على إدارة نحو 100 ألف برميل يومياً، مع إمكانية زيادة هذا الرقم حسب إنتاج شركة نفط الشمال، إلا أن استئناف التصدير يعتمد على المفاوضات بين بغداد وأنقرة".

وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، حسبما أعلنته في بيان وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة في بيانها، ورد لوكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، استقبل بيرقدار والوفد المرافق له.

ووفقاً للبيان، فقد جرى خلال اللقاء عقد اجتماع تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وكانت تركيا قد وأوقفت التدفقات من خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، في آذار/ مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد كشف في 24 شباط/ فبراير الماضي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرب استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي.

وقال عبد الغني، لوكالة "رويترز"، إن "العراق ينتظر موافقة تركيا على إعادة تشغيل تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق"، مرجحاً استئناف التصدير "في غضون يومين".

ورداً على سؤال عما إذا كان استئناف صادرات نفط الإقليم، سيؤثر على امتثال "أوبك" في العراق، ذكر الوزير العراقي، أن "بغداد ملتزمة بقرارات (أوبك+) والأحجام المصدرة تحت سيطرة وزارة النفط العراقية".

وعما إذا كانت صادرات نفط كوردستان، عبر ميناء جيهان المجاور في تركيا، ستشمل النفط الخام المنتج من حقول كركوك العراقية، أكد عبد الغني، أن "الإنتاج من حقول كركوك سيكون للاستخدام المحلي فقط".