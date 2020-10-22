بعد جدل كبير.. العراق يمنع استيراد الرمان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، منع استيراد محصول الرمان، مبينة أن القرار لحماية المنتج المحلي والمستهلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع استيراد الرمان ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٠".

وأوضح النايف أن القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزءا من الإرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها، مبينا أن المنع جاء نظرا لوفرة المنتج المحلي".

وأضاف النايف أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شح المنتج الزراعي المحلي"، مهيبا "بجميع المنافذ الحدودية بالألتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي".

ويأتي القرار بعد أن اعلنت اتحادات مصدري منطقة بحر إيجة، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية أكثر الدول استيرادا للرمان من تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حيث استورد رمانا بقيمة 12 مليونا و771 ألف دولار.

وهذا القرار اثار جدلاً، مما دفع الزراعة العراقية إلى التوضيح وقتها أن العراق ليس لديه اكتفاء ذاتي من الرمان في الوقت الحالي، وبالتالي فإن استيراد المحصول مفتوح سواء من تركيا او اية دول اخرى.