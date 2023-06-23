بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر .. الدولار يرتفع أمام ست عملات عالمية

شفق نيوز/ انخفض اليورو بعد توقف نمو الأعمال في الكتلة فعليًا هذا الشهر ، حيث تلقى الدولار الدعم من نوبة من النفور من المخاطرة يوم الجمعة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية العالمية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست أُخريات ، بنسبة 0.56٪ إلى 102.95 ، ليعكس ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر. ونزل اليورو 0.85 بالمئة إلى 1.0859 دولار ، متوجها إلى أكبر هبوط في يوم واحد منذ مارس آذار، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأظهرت أحدث البيانات أن نمو الأعمال في منطقة اليورو قد توقف عمليا في يونيو حزيران. تعمق التباطؤ في التصنيع ، في حين أن النشاط في قطاع الخدمات المهيمن في الكتلة بالكاد توسع ، حيث انخفض الطلب الإجمالي للمرة الأولى منذ يناير.

تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا في يونيو مع تباطؤ النمو في قطاع الخدمات وتدهور التصنيع ، في حين انكمش النشاط التجاري الفرنسي أيضًا هذا الشهر للمرة الأولى في خمسة أشهر.

كافح الجنيه الإسترليني للحفاظ على مكاسبه من ارتفاع أكبر من المتوقع في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من بنك إنجلترا يوم الخميس استجابةً للتضخم الثابت ، مما أثار المخاوف بشأن الركود الوشيك في المملكة المتحدة.

في حين أن المعدلات المرتفعة عادة ما تكون داعمة للعملات ، إلا أن الخطر من أنها ستؤدي إلى انكماش اقتصادي قد دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن بما في ذلك الدولار الأمريكي.

وهبط الجنيه 0.31٪ إلى 1.2710 دولار ، وكان في طريقه لخسارة أسبوعية بنحو 1٪ ، ليقطع ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

عانى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضًا في التجارة الآسيوية مع تضاؤل الرغبة في المخاطرة.

وانخفض الدولار الاسترالي بنسبة 1٪ إلى 0.6688 دولار ويتجه نحو خسارة أسبوعية بأكثر من 2.5٪ ، وهو أسوأ أسبوع له منذ مارس. انخفض الكيوي بنسبة 0.58٪ إلى 0.6141 دولار ، منخفضًا بنحو 1.5٪ خلال الأسبوع.

وأدت مفاجآت رفع أسعار الفائدة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تجدد مخاوف السوق من أن صناع السياسة لديهم المزيد من التوجه نحو تشديد السياسة لترويض التضخم ، حتى مع المخاطرة بدفع اقتصاداتهم إلى الركود.

كما أذهل البنك المركزي النرويجي يوم الخميس الأسواق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقال إنه يهدف إلى زيادة أخرى في أغسطس. رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في نفس اليوم وأشار إلى المزيد من التضييق في المستقبل.

وكان البنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا قد قاما في وقت سابق من هذا الشهر برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ عندما كانت الأسواق تميل نحو فترات التوقف المؤقت.

ترى أسواق المال الآن فرصة بنسبة 74٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسته الشهر المقبل ، بعد تركه دون تغيير الأسبوع الماضي.

واستقر الين إلى حد كبير عند 143.05 ، واقترب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 143.23 للدولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط متجددة حيث يحتفظ بنك اليابان (BOJ) بموقف مسالم للغاية.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التضخم الأساسي للمستهلك الياباني تجاوز التوقعات في مايو وارتفع مؤشر باستثناء تكاليف الوقود بأسرع وتيرة سنوية في 42 عامًا ، مما وضع ضغوطًا على بنك اليابان للتخلص التدريجي من التحفيز الضخم.

الأسواق في الصين مغلقة بسبب عطلة يوم الجمعة.