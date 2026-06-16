بعد تأخر لعامين.. 400 ميغاواط إضافية لكربلاء الشهر المقبل

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت عضو مجلس كربلاء، إسراء النصراوي، يوم الثلاثاء، التوصل إلى جملة من "الاتفاقات المهمة" مع وزارة الكهرباء حول تعزيز واقع الطاقة في المحافظة، وأسباب تراجع التجهيز فيها.

وذكرت النصراوي لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً عقد مع وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي وعدداً من المديرين العامين في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، تناول ملفات تتعلق بقطاعي الإنتاج والنقل".

وبينت أن من أبرز مخرجات الاجتماع "قرب دخول محطة الضفاف إلى الخدمة خلال شهر تموز/ يوليو المقبل، بعد تأخر تنفيذها لأكثر من عامين، ما سيوفر نحو 400 ميغاواط إضافية لمنظومة الكهرباء في كربلاء".

وأضافت، أن "اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية وزيادة حصة المحافظة من الطاقة، لا سيما مع اقتراب شهر محرم الحرام وتوافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى المدينة".

وأشارت النصراوي، إلى أن "وزير الكهرباء أبدى دعماً خاصاً للمحافظة من خلال توفير عدد من المحولات والمستلزمات الفنية"، مبينة أن "مخازن الكهرباء في كربلاء كانت تعاني من نقص حاد في المواد الاحتياطية خلال الفترة الماضية، إلا أن الدعم المقدم سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والزائرين".

وأكدت أن "الحكومة المحلية شددت خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، بعيداً عن المعالجات المؤقتة"، معربة عن أملها "بتحقيق استقرار أفضل في تجهيز الطاقة خلال الفترة المقبلة".

وعن أسباب تراجع تجهيز الكهرباء خلال الأيام الحالية، أوضحت عضو مجلس كربلاء، أن "ذلك يعود إلى انخفاض كميات الغاز المستورد المخصص لتشغيل المحطات الغازية، نتيجة الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة، ما انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم العراق، وليس في كربلاء فقط".

وكان النائب عن كربلاء وعضو لجنة النفط والغاز النيابية ربيع الموسوي، قد كشف السبت الماضي لوكالة شفق نيوز، أن الكهرباء في المحافظة تعاني من تهالك شبكات نقل الطاقة وضعفها، مشيراً إلى قدم المحولات وتكرار الأعطال في أسلاك التوزيع، ما يؤدي إلى انقطاعات أو انفجارات بالمحولات، خصوصاً خلال مواسم الزيارات.

يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات خاصة بخطة الطاقة لموسم محرم بين بغداد وكربلاء، بالتزامن مع إطلاق حملات لإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية، وتكثيف أعمال الصيانة وتعزيز فرق الطوارئ في مسارات الزائرين، لضمان استقرار تجهيز الطاقة خلال موسم الزيارة.