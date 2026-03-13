بعد توقف لأربعة أيام.. كركوك تستأنف تصدير النفط عبر كوردستان إلى تركيا

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية، يوم الجمعة، باستئناف تصدير النفط من حقول محافظة كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب التابع لإقليم كوردستان، وذلك بعد توقف استمر أربعة أيام.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن عمليات الضخ استؤنفت بشكل تدريجي عبر أنبوب إقليم كوردستان الواصل إلى ميناء جيهان، مبيناً أن حجم التصدير الأولي يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، مع توقعات بارتفاع الكميات المصدّرة خلال الأيام المقبلة مع استقرار عمليات الضخ.

وأضاف أن الفرق الفنية في شركة نفط الشمال عملت خلال الأيام الماضية على متابعة منظومة التصدير والتنسيق مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان، ما أسهم في إعادة تشغيل الضخ بعد التوقف المؤقت.

وأشار المصدر إلى أن النفط المُصدَّر يأتي من حقول كركوك، ويتم نقله عبر أنبوب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، الذي يُعد أحد المنافذ الرئيسية لتصدير نفط شمال العراق إلى الأسواق العالمية.

ويُعد هذا المسار أحد الخيارات المتاحة لتصدير نفط كركوك، في ظل الجهود المبذولة لضمان استمرار تدفق النفط من الحقول الشمالية وتعزيز إيرادات العراق النفطية.