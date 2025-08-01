بعد توقف لسنوات .. إرساء أول ناقلة تصدير للنفط في موقع تحميل جانبي بالمياه العراقية

شفق نيوز - البصرة

أرست الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، أول ناقلة تصديرية للمنتجات النفطية في موقع التحميل الجانبي بالمياه الإقليمية، بعد انقطاع طويل دام أكثر من أربع سنوات منذ توقف نشاط شركة "سومو"، في خطوة تمثل استئنافاً عملياً لعمليات التصدير عبر هذا المسار الحيوي و"بجهود وطنية خالصة".

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الناقلة (V PROGRESS) تم إرساؤها بنجاح في موقع التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية، وهو الموقع المخصص لتصدير المشتقات النفطية والنفط الخام"، مبيناً أن "هذه العملية تمت بإشراف مباشر من ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق بعد أن تسلمت الإدارة الكاملة لمنطقة التحميل".

وأضاف أن "عملية التحميل الجانبي (STS) أُنجزت وفق المعايير المعتمدة، وتم تحميل الناقلة بالنفط الخام قبل أن تغادر الميناء بسلام، حاملة شهادة (STS Clearance) الدولية، والتي خُتمت لأول مرة بشعار الشركة العامة لموانئ العراق".

وأوضح الفرطوسي أن "هذا الإنجاز لا يعكس فقط استعادة السيطرة على موقع استراتيجي للتصدير، بل يبرز الكفاءة الوطنية والخبرة الفنية التي يتمتع بها منتسبو الشركة"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت بكامل مراحلها من دون أي دعم أجنبي، و بمهنية عالية تحققت بفضل الجهود المتواصلة لملاكاتنا الفنية".

وتابع مدير عام الشركة القول، إن "الشركة ماضية في توسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بكفاءة الموانئ العراقية، وعودة نشاط التحميل الجانبي بعد سنوات التوقف تمثل نقطة تحول مهمة في خارطة تصدير الطاقة، وستسهم في رفع كفاءة المنافذ البحرية ضمن السيادة والإدارة العراقية الخالصة".