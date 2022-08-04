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بعد توقف دام 6 سنوات .. إيران تستأنف تصدير الدجاج ومنتجاته إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T07:45:46+0000
بعد توقف دام 6 سنوات .. إيران تستأنف تصدير الدجاج ومنتجاته إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت منظمة البيطرة الايرانية، عن السماح بتصدير منتجات الدجاج كافة الى العراق بعد توقف دام ست سنوات.

وقال رئيس المنظمة محمد آقا ميري، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إنه "لحسن الحظ وبعد توقف دام ست سنوات وعبر المتابعات المتخذة من قبل المنظمة، تم رفع الحظر عن تصدير منتجات مزارع الدواجن للعراق".

وبين أن المنتجات "تشمل الدجاج وبيض المائدة وريش الدجاج والبيض المخصب والصيصان بعمر يوم واحد".

وعزا ميري رفع الحظر الى "سلامة بيئة الطيور في ايران"، مؤكدا نجاح البلاد في القضاء على انفلونزا الطيور من النوع الحاد.

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