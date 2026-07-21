بعد توقف دام أكثر من عقدين.. محطة T1 جاهزة لتحميل ونقل النفط غربي العراق

شفق نيوز- الأنبار

أعلن قائممقام قضاء القائم في الانبار غربي العراق، تركي محمد، يوم الثلاثاء، جاهزية محطة T1 لتحميل ونقل النفط الخام بالصهاريج، بطاقة تشغيلية تتراوح بين 40 و50 ألف برميل يومياً، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2003.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن استكمال جاهزية المحطة يمثل خطوة مهمة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة في المناطق الغربية، وسيسهم في دعم عمليات نقل النفط وتعزيز الحركة الاقتصادية في القضاء.

وأضاف أن إعادة تشغيل محطة T1 بعد أكثر من عشرين عاماً من التوقف ستوفر فرص عمل، وتنشط الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بقطاع النفط، مشيراً إلى أن الجهات المعنية استكملت الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء عمليات تحميل ونقل النفط الخام بالصهاريج وفق الخطط المعتمدة.