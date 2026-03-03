بعد توقف الإنتاج القطري.. الهند تقلص إمدادات الغاز الطبيعي

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن الهند بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات المحلية عقب توقف قطر عن الإنتاج.

وذكرت المصادر أن "شركتي غيل وشركة النفط الهندية خفضتا إمدادات الغاز للمشترين المحليين اعتباراً من اليوم الثلاثاء المصادف 3 آذار/ مارس".

وأضافت أن "شركة بترونيت، أكبر مستورد هندي للغاز، إلى جانب شركات أخرى، أبلغت العملاء بانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من قطر".

جاء ذلك، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 100% في حوض الأطلسي، لتتجاوز أكثر من 200 ألف دولار يومياً للناقلة الواحدة، بحسب " بلومبرغ".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد أن شنت القوات الأميركية والإسرائيلية غارات على إيران مطلع الأسبوع الجاري، مما دفع طهران إلى إيقاف الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وفي أعقاب الإعلان، علق العديد من مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وشركات التجارة شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر المائي الضيق، وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية تجمع السفن بالقرب من موانئ رئيسية في الخليج، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الأحد الماضي، تزايد الاضطرابات، إذ رست ما لا يقل عن 150 ناقلة، من بينها ناقلات نفط خام وغاز طبيعي مسال، في مياه الخليج المفتوحة خلف مضيق هرمز، إضافة إلى وجود عشرات الناقلات الأخرى على الجانب الآخر من المضيق.