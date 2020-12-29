وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الإيراني، يوم الثلاثاء، عودة نشاط اللجنة المشتركة العليا بين طهران وبغداد.

وقال وزير الطاقة رضا اردكانيان، الذي بدأ زيارة على رأس وفد رفيع للعراق اليوم الثلاثاء؛ إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ستعاود نشاطها خلال السنة القادمة، بعد توقف استمر 6 اعوام.

وفي تصريحه للصحفيين بنهاية اللقاء مع وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبوري، اوضح اردكانيان، ان طهران تستضيف خلال الاسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق؛ الامر الذي توقف لستة أعوام متتالية.

واضاف، ان وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع؛ على ان يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الايرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

الى ذلك، أعرب وزير التجارة العراقي للصحفيين، عن سعادته باستضافة الوفد الايراني؛ معلنا بدوره عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا للتعاون بين ايران والعراق خلال الأسبوعين القادمين بطهران.

واعتبر الجبوري، زيارة وزير الطاقة الايراني والوفد المرافق له الى بغداد، أنها تهيئ الأرضية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بمزيد من النجاح؛ مؤكدا بأن وفدا رفيع المستوى يمثل بغداد في هذا الاجتماع.

يذكر ان الوفد المرافق لوزير الطاقة الايراني، يضم مسؤولين من وزارات الصناعة والجهاد الزراعي والنفط والبنك المركزي والخارجية في إيران.

ويعتزم اردكانيان خلال زيارته الحالية لبغداد، عقد لقاءات مع نظيره العراقي وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ باحثا معهم في التعاون الثنائي وموضوع اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وايضا القضايا ذات الصلة بالطاقة والكهرباء بما في ذلك ديون العراق المستحقة ازاء استيراد الغاز من إيران.