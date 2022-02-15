بعد توقفه 7 سنوات.. مطالبات بإعادة احياء "ايقونة" الصناعة الزراعية في العراق

شفق نيوز/ طالبت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، وزارة الصناعة والمعادن العراقية بإعادة احياء وتشغيل معمل استراتيجي للأسمدة الزراعية في قضاء بيجي, متوقف منذ اكثر من سبع سنوات بسبب الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال قائممقام بيجي، شمالي صلاح الدين، محمد محمود الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "معمل الأسمدة في بيجي متوقف منذ عام 2014 بسبب الحرب ضد داعش والعمليات العسكرية وما لحق به من اضرار تجاوزت 80% الى جانب نهب الكثير من اجزائه ومعداته ومقوماته".

واكد ان "المعمل كان يستوعب نحو 2500 موظف من مختلف الاختصاصات، وكان ممولاً للمحافظات العراقية بالأسمدة الزراعية (اليوريا) والتي تعد ايقونة الصناعة الزراعية في العراق"، محذرا من "اندثار ما تبقى من معمل الأسمدة الكيمياوية".

ودعا الى "ضرورة التعاقد مع شركة استثمارية جديدة لإحياء المعمل بعدما اصبح غير صالح للعمل في وضعه الحالي لتأمين مصادر معيشية لآلاف الاسر وتغطية الحاجة المحلية من الأسمدة الزراعية".

وختم الجبوري بالقول، إن "الاضرار الجسيمة التي لحق بالمعمل دفعت الشركة المستثمرة المتعاقد معها الى تسريح العاملين والموظفين منذ تحرير المحافظة من تنظيم داعش".

وافتتح معمل الأسمدة الزراعية في عام 1990 في قضاء بيجي، وعد الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط في حينها، وكان يوفر الأسمدة النيتروجينية (سماد اليوريا) للمناطق الزراعية في العراق بأسره، بطاقة 1750 طن يومياً، وأسهم فيما مضى بسد حاجة السوق منها بالكامل.

وأحيل المعمل في 2009 إلى شركة استثمارية لمدة 25 عاما بنسبة 36% للمستثمر، و64% للدولة، والتي وفرت له ثلاث مولدات ضخمة، وما زال المصنع بعهدة الشركة المستثمرة، واستمر الإنتاج بشكل متقطع حتى العام 2014، والذي شهد تسريح العمال بسبب عجز المستثمر عن التشغيل لتكرار الهجمات على أنبوب الغاز الناقل للوقود المغذي من حقلي عجيل وعلاس النفطيين.