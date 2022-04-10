بعد توقفه لشهرين.. العراق يستأنف تصدير النفط إلى الأردن

شفق نيوز/ استأنف العراق، يوم الاحد، تصدير النفط إلى الأردن بعد توقف لمدة شهرين بسبب مشاكل لوجستية.

وقال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "300 صهريج محمل بالنفط وصل من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى المملكة".

وأوضح أن "شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها".

وتابع الذيابات أن "تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا بمعدل 10 آلاف برميل يوميا".

واكد نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات أن "شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود المملكة بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد".