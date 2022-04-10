سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد توقفه لشهرين.. العراق يستأنف تصدير النفط إلى الأردن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-10T10:21:31+0000
بعد توقفه لشهرين.. العراق يستأنف تصدير النفط إلى الأردن

شفق نيوز/ استأنف العراق، يوم الاحد، تصدير النفط إلى الأردن بعد توقف لمدة شهرين بسبب مشاكل لوجستية.

وقال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "300 صهريج محمل بالنفط وصل من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى المملكة".

وأوضح أن "شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها".

وتابع الذيابات أن "تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا بمعدل 10 آلاف برميل يوميا".

واكد نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات أن "شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود المملكة بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد".

related

سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

Date: 2022-01-02 07:02:31
سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولار

سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

Date: 2021-05-10 07:25:21
سومو تكشف لشفق نيوز اخر التطورات بشأن تزويد الأردن بالنفط الخام

سومو تكشف لـ شفق نيوز عن اسباب عدم تزويد الأردن بالنفط الخام لشهر شباط

Date: 2022-03-08 09:22:43
سومو تكشف لـ شفق نيوز عن اسباب عدم تزويد الأردن بالنفط الخام لشهر شباط

العراق سادس أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

Date: 2021-03-27 05:54:40
العراق سادس أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

Date: 2021-01-04 09:15:24
سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

العراق ينفذ الربط الكهربائي مع الاردن الشهر المقبل ويفاوض 3 دول على الطاقة

Date: 2019-08-08 07:46:04
العراق ينفذ الربط الكهربائي مع الاردن الشهر المقبل ويفاوض 3 دول على الطاقة

العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

Date: 2022-01-01 08:15:45
العراق رابع أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية

تراجع صادرات العراق النفطية الى كوريا الجنوبية

Date: 2021-08-01 08:08:32
تراجع صادرات العراق النفطية الى كوريا الجنوبية