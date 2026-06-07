بعد توقفها أسبوعاً كاملاً.. ارتفاع طفيف في واردات أميركا من النفط العراقي

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد سجلت صفراً في الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة استوردت نحو 43 ألف برميل يومياً من النفط العراقي خلال الأسبوع الأخير، مقارنة بعدم تسجيل أي واردات في الأسبوع الذي سبقه، ما يشير إلى عودة محدودة للإمدادات العراقية إلى السوق الأميركية.

وبحسب التسلسل الأسبوعي لواردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة من عشر دول رئيسية، جاء العراق في المرتبة الثامنة، فيما تصدرت كندا القائمة بواقع 3.677 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ568 ألف برميل يومياً، ثم البرازيل بـ414 ألف برميل يومياً، والمكسيك بـ323 ألف برميل يومياً، والإكوادور بـ300 ألف برميل يومياً، والسعودية بـ283 ألف برميل يومياً، تليها كولومبيا بـ167 ألف برميل يومياً، ثم العراق بـ43 ألف برميل يومياً، تليه نيجيريا بـ23 ألف برميل يومياً، وأخيراً ليبيا بـ8 آلاف برميل يومياً.

وتظهر البيانات أن واردات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة شهدت تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغت 195 ألف برميل يومياً في 24 نيسان، قبل أن تنخفض إلى 76 ألفاً ثم ترتفع إلى 100 ألف برميل يومياً، لتتراجع لاحقاً إلى 67 ألفاً وصولاً إلى الصفر في الأسبوع السابق، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل محدود.