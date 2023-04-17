بعد توقفها.. الرشيد يطلق قروضا شخصية للموظفين ومنتسبي الامن

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، عن اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا لتوجيهات مدير عام مصرف الرشيد باشر المصرف اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية"، مبيناً ان "المبلغ الممنوح حاليا 10 ملايين دينار عراقي".

واضاف ان "التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، داعيا "كافة الراغبين بالحصول على السلفة الى تحديث بياناتهم الشخصية".