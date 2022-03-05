بعد تورطها بتمويل داعش في العراق.. دعوى قضائية جديدة ضد شركة "إريكسون"

شفق نيوز/ كشفت وكالة رويترز للأنباء، يوم السبت، عن رفع دعوى قضائية جديدة في محكمة أمريكية ضد شركة "إريكسون" السويدية بعد كشف تورطها بدفع مبالغ لتنظيم داعش في العراق.

وذكرت رويترز ان ملفاً بمحكمة بنيويورك تضمن إدراج شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين كمتهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لتضليلهم المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق.

وتعد إريكسون محور "فضيحة" بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم داعش في العراق.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة.

وجاء في الدعوى، التي رفعتها شركة "بومرانتز" للمحاماة أمام محكمة المنطقة الشرقية الجزئية بنيويورك، أن إريكسون ضللت المستثمرين ضمن أمور أخرى من خلال المبالغة في تقدير المدى الذي قضت به باستخدام الرشاوى.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم إريكسون للتعليق، لكن إريكسون قالت في بيان مقتضب إنه تم إدراج الشركة و "مسؤولين معينين" بها كمتهمين بشأن "بيانات خاطئة ومضللة مزعومة" فيما يتعلق بالعراق.

وبموجب بنود اتفاقية عام 2019 دفعت إريكسون أكثر من مليار دولار لحل سلسلة من تحقيقات الفساد تشمل قضايا رشوة في الصين وفيتنام وجيبوتي، ووافقت على التعاون مع الوزارة في التحقيقات الجارية.

وخسرت إريسكون نحو ثلث قيمتها السوقية منذ أن كشفت تقارير إخبارية تلك الرشاوى المزعومة في شباط/ فبراير.

وقالت إريكسون إن تحقيقاً داخلياً، انتهى في 2019 ولم يُنشر إلا في شباط/ فبراير بعد استفسارات وسائل الإعلام، رصد أموالاً تم دفعها بهدف التحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، من بينها تنظيم داعش، تسيطر على بعض الطرق.