بعد تهديدات ترمب.. أسعار النفط تقفز بنسبة 6.5%

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط بنسبة 6.5% في الأسواق العالمية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على خلفية التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران.

ووفقاً للبورصات العالمية فقد وصل سعر برميل النفط لنحو 90 دولاراً، مدفوعاً بتصريحات ترمب التي هدد فيها "بضرب إيران بقوة"، بالتزامن مع مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة العالمية وتجدد المواجهات في المنطقة.

وأضاف ترمب: "سأتركهم يواصلون الكلام وسنشن ضربات ضدهم رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع أميركية في الأردن، وسنلقنهم درساً قاسياً".

وفجر اليوم الأربعاء، شنت طائرات مقاتلة سعودية وأميركية غارات استهدفت عدة مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق أسفرت عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة "غير نهائية" للهجمات التي شنّها "العدوان" الأميركي – السعودي المشترك، والتي استهدفت مقرات هيئة الحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.